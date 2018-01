Machine Learning for Developers.

# Submit dataset client = nexosisapi.Client() with open('sales-file.csv')) as f: result = client.datasets.create_csv('widget-sales', f) # Create a forecast for the next 30 days on the 'sales' column session = client.sessions.create_forecast( 'widget-sales', 'daily_transaction', date_parser.parse('2017-12-12 00:00:00 -0:00'), date_parser.parse('2017-12-22 00:00:00 -0:00') ) # Retrieve forecast results results = client.sessions.get_results(session.session_id)